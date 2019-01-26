Beşiktaş'ın maç kadrosu anons edildiği anda sıra Burak Yılmaz'a geldi. Burak'ın isminin anons edilmesinin ardından taraftarların bir bölümü ıslıklarken, diğer bölüm ise alkışlarla destek verdi.
- Spor
- 26.01.2019
- Gazete
Burak’a hem ıslık hem destek!
Burak Yılmaz’ın Vodafone Park’ta ismi anons edilince taraftarlar 2’ye bölündü. Islıklayan da vardı, destek olan da.
- Volkan: Otobüsten aldırırım, Ağaoğlu: Analar doğurmadı
- Ziraat Türkiye Kupası final ne zaman?
- Burak Yılmaz şov yaptı sosyal medya yıkıldı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.