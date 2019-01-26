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Burak’a hem ıslık hem destek!

’ın Vodafone Park’ta ismi anons edilince taraftarlar 2’ye bölündü. Islıklayan da vardı, destek olan da.

Burak’a hem ıslık hem destek!
Beşiktaş'ın maç kadrosu anons edildiği anda sıra 'a geldi. Burak'ın isminin anons edilmesinin ardından taraftarların bir bölümü ıslıklarken, diğer bölüm ise alkışlarla destek verdi.

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