Beşiktaş evinde Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak zirvede yara aldı. 2. dakikada Ljajic'in şutu direği yaladı. 8'de Burak Yılmaz'ın ceza sahası içinden vuruşunu Sehic kurtardı. 32'de Quaresma, çok sert vurdu ama kaleci Sehic topu kornere çeldi. 44'te Dorukhan'ın şutunda Egemen araya girerek golü önledi.
ERZURUM GOLE ÇOK YAKLAŞTI
49'da Erzurum'lu İbrahim'in şutu az farkla dışarı çıktı. 56'da Rashad Muhammed kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu Alman eldiven kurtardı. 57'de Sunu'nun kafa vuruşu direğin dibinden auta çıktı.
DORUKHAN'IN ŞANSSIZLIĞI
64'te Quaresma'nın şutunu Sehic çıkardı. 1 dakika sonra Dorukhan'ın kafa vuruşunu yine Sehic kurtardı. 70'te Erzurumsporlu Scuk'un şutunda top Dorukhan'a çarpıp ağlarla buluştu: 0-1.
GOLÜN ASİSTİ LJAJİC'TEN GELDİ
71'de Erzurumsporlu Emrah Başsan'ın ceza yayı üzerinden şutu az farkla dışarı gitti. 78'de Ljajic'in ortasında Dorukhan topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1. 90+2'de Emrah'ın şutu Karius'ta kaldı.
ERZURUM GOLE ÇOK YAKLAŞTI
49'da Erzurum'lu İbrahim'in şutu az farkla dışarı çıktı. 56'da Rashad Muhammed kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu Alman eldiven kurtardı. 57'de Sunu'nun kafa vuruşu direğin dibinden auta çıktı.
DORUKHAN'IN ŞANSSIZLIĞI
64'te Quaresma'nın şutunu Sehic çıkardı. 1 dakika sonra Dorukhan'ın kafa vuruşunu yine Sehic kurtardı. 70'te Erzurumsporlu Scuk'un şutunda top Dorukhan'a çarpıp ağlarla buluştu: 0-1.
GOLÜN ASİSTİ LJAJİC'TEN GELDİ
71'de Erzurumsporlu Emrah Başsan'ın ceza yayı üzerinden şutu az farkla dışarı gitti. 78'de Ljajic'in ortasında Dorukhan topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1. 90+2'de Emrah'ın şutu Karius'ta kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.