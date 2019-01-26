G.Saray'da Serdar Aziz belirsizliği devam ediyor... Sarı-Kırmızılı oyuncu Teknik Direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Sonrasında ise tecrübeli futbolcu Fenerbahçe ile görüşmeye başladı. Prensipte anlaştı. Ancak Galatasaray oyuncusunu bonservis ücreti ödemeden bırakmak istemiyor. Serdar Aziz'in Galatasaray'dan 2.4 milyon Euro alacağı var. Sarı-Kırmızılılar, milli oyuncuya '1.5 milyon Euro getirirsen Fenerbahçe'ye gidebilirsin' mesajını iletti. Fenerbahçe, son dakikaya kadar Serdar Aziz'i bekleme kararı aldı. Transfer gelişmeleri üzerine konuşan tecrübeli futbolcu, "Transferim için açıklama yapacak tek yetkili adres Galatasaray'dır. Kulübümde çalışmalara devam edeceğim. Bu saatten sonra transfer görüşmelerimi sonlandırıyorum" ifadelerini kullandı.
1.5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Serdar Aziz'in G.Saray ile sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Serdar 2016'dan beri G.Saray'da oynuyor.
1.5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Serdar Aziz'in G.Saray ile sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Serdar 2016'dan beri G.Saray'da oynuyor.
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