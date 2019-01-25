Trabzonspor'un Senegalli futbolcusu Zargo Toure, baba oldu. Bordo-Mavili kulüp Toure'nin eşi Fambaye Mbaye Toure'nin Fransa'nın Lorient şehrinde erkek çocuğu dünyaya getirdiğini bildirdi.
- Spor
- 25.01.2019
- Gazete
Zargo Toure baba oldu
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