Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Başakşehir önünde aldıkları yenilgiyi unuttuklarını söyledi. Tecrübeli hoca Sivasspor önünde yara sarmaları gerektiğini ifade ederek, "Futbolda dün yoktur yarın vardır. Bu nedenle kalan maçlara odaklanacağız. Sivasspor ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri. Onlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Sivasspor önünde alacağımız galibiyet bizim için yeni bir başlangıç olabilir" diye konuştu.
SAKATLAR HANDİKAP
Kadroda bazı oyuncuların sakatlığının önemli bir handikap olduğunu vurgulayan Karaman, "Ancak şartlar ne olursa olsun her oyuncumuz bizim için bir değerdir. Bu nedenle Sivasspor karşısında canımızı dişimize takacağız. Bu bir yara sarma maçı olacak. Kazanmamız gereken bir maç" diye konuştu.
SAKATLAR HANDİKAP
Kadroda bazı oyuncuların sakatlığının önemli bir handikap olduğunu vurgulayan Karaman, "Ancak şartlar ne olursa olsun her oyuncumuz bizim için bir değerdir. Bu nedenle Sivasspor karşısında canımızı dişimize takacağız. Bu bir yara sarma maçı olacak. Kazanmamız gereken bir maç" diye konuştu.
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