Serdar Aziz restleşmesi

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çok sıcak saatler yaşanıyor... Galatasaray yönetimi dün sabah Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar'a haber göndererek, "2.4 milyon Euro'luk alacağına karşılık sözleşmeşi fesh edeceğiz" dedi.
TEPKİ ÇOK SERT OLDU
Ardından Serdar Aziz anlaşma sağladığı Fenerbahçe için sağlık kontrolünden bile geçti. Ancak bu gelişmenin duyulması sonrası Galatasaraylı taraftarlar isyan bayrağını açtı. Sosyal medya üzerinden yönetime yönelik sert ifadeler kullanıldı.
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
Bu sırada toplantıda olan Galatasaray yönetimi tepkiler nedeniyle U dönüşü yaptı. Twitter hesabından, "Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır" açıklaması yapıldı. Bugün taraflar arasında yapılacak yeni görüşmeler transferin seyrini belirleyecek.
G.SARAY İLE BUGÜN ANLAŞIRIZ
Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, "G.Saray ile tüm görüşmeleri en etik şekilde yürüttük. Yarın (bugün) sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum. Artık bu sürecin Serdar Aziz'e zarar vermemesi konusunda yönetimle görüş birliğine vardık" dedi.
TEPKİ ÇOK SERT OLDU
Ardından Serdar Aziz anlaşma sağladığı Fenerbahçe için sağlık kontrolünden bile geçti. Ancak bu gelişmenin duyulması sonrası Galatasaraylı taraftarlar isyan bayrağını açtı. Sosyal medya üzerinden yönetime yönelik sert ifadeler kullanıldı.
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
Bu sırada toplantıda olan Galatasaray yönetimi tepkiler nedeniyle U dönüşü yaptı. Twitter hesabından, "Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır" açıklaması yapıldı. Bugün taraflar arasında yapılacak yeni görüşmeler transferin seyrini belirleyecek.
G.SARAY İLE BUGÜN ANLAŞIRIZ
Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, "G.Saray ile tüm görüşmeleri en etik şekilde yürüttük. Yarın (bugün) sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum. Artık bu sürecin Serdar Aziz'e zarar vermemesi konusunda yönetimle görüş birliğine vardık" dedi.
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