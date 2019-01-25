Fenerbahçe taraftarını yine kahretti. Sarı-Lacivertliler, ilk maçta olduğu gibi Ümraniyespor'a evinde 1-0 yenilerek kupaya son 16 turunda veda etti. 18. dakikada Ümraniye'nin hızlı hücumunda sol çaprazda şut şansı yakalayan Atabey, istediği gibi vuramadı. 26'da Fenerbahçe gole ilk kez bu kadar çok yaklaştı! Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Valbuena'nın ortasında arka direkte kafayı vuran Şener, isabeti sağlayamadı. 30'da Nabil Dirar oyuna hareket getirdi. Dirar'ın sağ kanattan yaptığı sert ortaya ne Ayew ne de Slimani dokunamadı.
VOLKAN DEMİREL MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ
Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Ümraniyespor'un sağ kanattan etkili geldiği pozisyonda, ceza sahasına gelen ortaya kafa vuran Atabey, isabeti sağlayamadı. 39'da Slimani'nin kafa vuruşunu kaleci Burak çıkardı. 42'de Skrtel ceza sahası içinde topu önünde buldu. Vuruşu çerçeveyi bulamadı. 51'de Atabey'in kale dibinden vuruşunu Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel son anda çelebildi.
LEANDRİNHO FİŞİ ÇEKEN İSİM OLDU
52'de Ümraniyeli Yasir'in şutunu Volkan güçlükle çelebildi. Fenerbahçe 84'te Slimani ile mutlak bir golden oldu. Dirar'ın ortasında kale dibinde topa kafayla dokunan Slimani çerçeveyi tutturamadı. Dakikalar 89'u gösterdiğinde Ümraniye kontra atağa çıktı. Leandrinho ceza sahası içine girer girmez yaptığı sert vuruşla topu filelerle buluşturdu. Kalan dakikalarda gol olmayınca Ümraniye turladı.
VOLKAN DEMİREL MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ
Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Ümraniyespor'un sağ kanattan etkili geldiği pozisyonda, ceza sahasına gelen ortaya kafa vuran Atabey, isabeti sağlayamadı. 39'da Slimani'nin kafa vuruşunu kaleci Burak çıkardı. 42'de Skrtel ceza sahası içinde topu önünde buldu. Vuruşu çerçeveyi bulamadı. 51'de Atabey'in kale dibinden vuruşunu Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel son anda çelebildi.
LEANDRİNHO FİŞİ ÇEKEN İSİM OLDU
52'de Ümraniyeli Yasir'in şutunu Volkan güçlükle çelebildi. Fenerbahçe 84'te Slimani ile mutlak bir golden oldu. Dirar'ın ortasında kale dibinde topa kafayla dokunan Slimani çerçeveyi tutturamadı. Dakikalar 89'u gösterdiğinde Ümraniye kontra atağa çıktı. Leandrinho ceza sahası içine girer girmez yaptığı sert vuruşla topu filelerle buluşturdu. Kalan dakikalarda gol olmayınca Ümraniye turladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.