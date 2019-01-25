G.Saray Dubai çıkarması yapmış ancak Alan Carvalho'yu alamadan geri dönmüştü. Sarı-Kırmızılı yönetimin yıldız oyuncu ve menajeriyle iletişimi kesmediği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. G.Saray taraftarı, tecrübeli oyuncunun alınması için yönetime baskı yapıyor.