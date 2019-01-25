Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Samet Çavuş yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ: Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Mirin, Adriano, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.