Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Samet Çavuş yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ: Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Mirin, Adriano, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz