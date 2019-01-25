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  • 25.01.2019 19:32
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 19:33

CANLI | - Erzurumspor

'in 19. haftasında , 'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

, 'in 19. haftasında 'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Samet Çavuş yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ: Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, , Necip, Mirin, Adriano, Dorukhan, , Quaresma, Ljajic, Lens,

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