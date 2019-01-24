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'tan Valbuena’ya kanca

Valbuena’ya kanca
Ersun Yanal'ın gelişinin ardından yeniden gözden düşen Mathieu Valbuena ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi... Yunan basınına göre Olympiakos, Fransız yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Valbuena'nın şu an aldığı maaşın karşılanması halinde teklifi kabul edeceği öne sürülüyor.

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