Kartal’da gergin bekleyiş

Beşiktaş'a transferi taraftarlar arasında sert tartışmalara ve bölünmelere yol açan Burak Yılmaz, Erzurumspor maçıyla 12 yıl aradan sonra Siyah-Beyazlı forma ile taraftarın önüne çıkacak. Taraftar gruplarının, tecrübeli golcüye nasıl bir tepki vereceği ise merak ediliyor. Beşiktaş Yönetimi ve Teknik Direktör Şenol Güneş, olası bir tepkinin takıma büyük zarar vereceği görüşünde... Siyah-Beyazlı yönetimin maçtan önce taraftara yönelik bir mesaj yayınlayacağı ve tribünleri sakinleştireceği bildirildi.