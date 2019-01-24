Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Ümraniyespor'la karşılaşıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşlaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcıları Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan. FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani Karşılaşma; Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kupa yarı finalinde evinde Beşiktaş ile oynadığı yarı final maçında yaşanan tribün olayları sebebiyle aldığı 3 maç seyircisiz oynama cezası sebebiyle seyircisiz oynanacak.



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