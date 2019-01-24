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'den Adebayor’a 3 milyon Euro

Adebayor’a 3 milyon Euro
Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda forvet i i de çalışmalar yapan Fenerbahçe'de Emmanuel Adebayor sesleri yükseliyor... Başakşehir'in Demba Ba'yı kadrosuna katması sonrası Togolu yıldız için düğmeye basan Sarı- Lacivertliler'in teklifi ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Adebayor'a 1.5 yıllık sözleşme ve toplam 3 milyon Euro garanti ücret önerdi. Çin ve Arap kulüplerinden de cazip teklifler alan 35 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'den düşünmek için süre istediği belirtiliyor. Emmanuel Adebayor'un en geç pazartesi gününe kadar geleceği konusunda kararını vereceği ve transferin olumlu-olumsuz sonuçlanacağı ifade ediliyor.

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