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  • 23.01.2019 19:35

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor, Balıkesirspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Balıkesirspor ile karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayacak ve Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcıları Alpaslan Dedeş ve Erdem Bıyık.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Batuhan, Yusuf, Berkay, Abdülkadir Parmak, Ibanez, Ekuban

BALIKESİRSPOR - TRABZONSPOR

16 Ocak Çarşamba günü oynanan turun ilk ayağında bordo mavili ekip rakibini Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega'nın golleriyle 2-1 mağlup etmiş ve çeyrek finali çin avantaj sağlamıştı.

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