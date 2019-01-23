Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor, Balıkesirspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Balıkesirspor ile karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayacak ve Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcıları Alpaslan Dedeş ve Erdem Bıyık. TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Batuhan, Yusuf, Berkay, Abdülkadir Parmak, Ibanez, Ekuban BALIKESİRSPOR - TRABZONSPOR 16 Ocak Çarşamba günü oynanan turun ilk ayağında bordo mavili ekip rakibini Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega'nın golleriyle 2-1 mağlup etmiş ve çeyrek finali çin avantaj sağlamıştı. TÜM MANŞETLER