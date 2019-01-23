Trabzonlular’ı çıldırtan foto!

Kritik Başakşehir maçındaki hakem hatalarına çok büyük bir tepki gösteren Trabzonsporlu taraftarların gündeminde bir fotoğraf var... Sezon başında VAR odasında çekilen fotoğrafta, Başakşehir maçının VAR hakemi Fırat Aydınus, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, hakem Bülent Yıldırım ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yer alıyor. Bordo-Mavili taraftarlar, "Sezon başında bazı şeylerin planları mı yapıldı? Bu konulara açıklık getirilmeli" ifadesini kullandı.
- Spor
- 23.01.2019
- Gazete
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