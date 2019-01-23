Trabzonlular’ı çıldırtan foto!

maçındaki hakem hatalarına çok büyük bir tepki gösterentaraftarların gündeminde bir fotoğraf var... Sezon başındaodasında çekilen fotoğrafta,maçınınhakemiBaşkanı, hakemveBaşkanıyer alıyor. Bordo-Mavili taraftarlar, "Sezon başında bazı şeylerin planları mı yapıldı? Bu konulara açıklık getirilmeli" ifadesini kullandı.