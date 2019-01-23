F.Bahçe, Bursaspor maçındaki hakem hataları için 5 pozisyonun videosunun yer aldığı bir açıklama yayımladı ve hakem Cüneyt Çakır için "Ön yargılı hakemliğe son verin" ifadesi kullanıldı. Açıklamada Çakır'ın Bursaspor'un faul ve ofsayt olan golünün hatalı bir şeklide değer kazandığı aktarıldı.
- Spor
- 23.01.2019
- Gazete
Ön yargılı hakemliğe artık son verin!
Fenerbahçe Kulübü, Bursa maçındaki hakem hataları nedeniyle sert bir açıklama yayımladı.
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