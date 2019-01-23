Bugünkü
Takvim

Ön yargılı hakemliğe artık son verin!

Fenerbahçe Kulübü, maçındaki hakem hataları nedeniyle sert bir açıklama yayımladı.

Ön yargılı hakemliğe artık son verin!
F.Bahçe, spor maçındaki hakem hataları için 5 pozisyonun videosunun yer aldığı bir açıklama yayımladı ve hakem için "Ön yargılı hakemliğe son verin" ifadesi kullanıldı. Açıklamada Çakır'ın 'un faul ve ofsayt olan golünün hatalı bir şeklide değer kazandığı aktarıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriÖn yargılı hakemliğe artık son verin!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri