Bugünkü
Takvim

'de taraftarlar çileden çıktı: Neyi bekliyoruz başkan!

’dan da galibiyetle dönemeyen ve olarak ezilen F.Bahçe’de lerin yine geç kalması taraftarı çileden çıkardı.

Neyi bekliyoruz başkan!
Pazartesi gecesi Bursaspor ile deplasmanda oynanan maçta özellikle 2. yarıda olarak ezilen ve 90. dakikada yenilen golle galibeyet hasreti 6 maça çıkan Fenerbahçe'de taraftarlar isyan noktasına geldi. Başkan Ali Koç'un camiaya sesleniş programında 5 bölgenin en az 3'üne takviye yapılacağı söylemiş olmasına rağmen, hala in yapılmaması taraftarı çileden çıkarttı.



COMOLLİ DE NASİBİNİ ALDI
Sanal alemde düşüncelerini ortaya döken Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Takım karşı hamle yapamıyor. Eksikler gün gibi ortada. Başkan hala transfer için neyi bekliyor. Transferler ne zaman gelecek, ne zaman takıma girecek ne zaman adapte olacak?" dediler. Eleştirilerden Damien Comolli de nasibini alırken, "Transferleri hem geç yapıyor hem de kötü" ifadelerini kullandılar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe'de taraftarlar çileden çıktı: Neyi bekliyoruz başkan!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri