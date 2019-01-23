İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'nin 15 milyon pound bonservis bedeli karşılığında Nantes'ten transfer ettiği Arjantinli yıldız Emiliano Sala, futbolseverleri ağlattı. Manş Denizi üzerinde Pazartesi akşamı kaybolan The Piper Malibu tipi uçağın içinde olduğu kesinleşen 28 yaşındaki Emiliano Sala'nın eski takım arkadaşları ile vedalaşmak için Nantes'e gittiği öğrenildi. Fransa Sivil Havacılık Kurumu, İngiltere Premier Ligi takımlarından Cardiff City'ye transfer olan Arjantinli golcü Emiliano Sala'nın, Manş Denizi'ndeki Channel Adaları üzerinde kaybolan küçük uçakta bulunduğunu dün doğruladı. Cardiff City Başkanı Mehmet Dalman, "Uçağın bağlantısı dün gece kayboldu. Umutlarımız vardı ama maalesef büyük bir acı içindeyiz. Ne söylenir bilemiyoruz" dedi. Cumartesi günü Cardiff City'ye imza atan Emiliano Sala'nın bugün takımının antrenmanında olması gerekiyordu. Antrenman için özel bir organizasyon yapan Cardiff City yetkilileri de büyük şok içinde.
TWITTER'DAN PAYLAŞTIĞI SON FOTOĞRAF
İşte Sala'nın uçağa binmeden önce paylaştığı son fotoğraf karesi.
TWITTER'DAN PAYLAŞTIĞI SON FOTOĞRAF
İşte Sala'nın uçağa binmeden önce paylaştığı son fotoğraf karesi.
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