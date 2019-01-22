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Kanarya 2. yarıda yokları oynadı

’da sadece 77 pas yapan Fener, maç boyu ise sadece 210 isabetli pas attı.

Kanarya 2. yarıda yokları oynadı
Bursaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan ortaya koyduğu etkisiz futbolla sınıfta kaldı. karşısında maç boyunca sadece 210 isabetli pas yaparak bu sezon maçı ile birlikte en az pas yaptığı karşılaşmayı oynayan Sarı-Lacivertliler, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle ikinci yarıda topa sahip olmakta güçlük çeken Fenerbahçe ikinci 45'te yalnızca 77 isabteli pas yaptı. Sahada yokları oynayan Kanarya, 90'da yediği golle Bursa'da iki puan bıraktı.

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