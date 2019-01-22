Kanarya 2. yarıda yokları oynadı

Bursaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ortaya koyduğu etkisiz futbolla sınıfta kaldı. Bursa karşısında maç boyunca sadece 210 isabetli pas yaparak bu sezon Galatasaray maçı ile birlikte en az pas yaptığı karşılaşmayı oynayan Sarı-Lacivertliler, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle ikinci yarıda topa sahip olmakta güçlük çeken Fenerbahçe ikinci 45'te yalnızca 77 isabteli pas yaptı. Sahada yokları oynayan Kanarya, 90'da yediği golle Bursa'da iki puan bıraktı.
- Spor
- 22.01.2019
- Gazete
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