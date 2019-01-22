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3 yıldız oyuncu için kolları sıvadı

F.Bahçe listelerinde yer alan , Adebayor ve için bu hafta içinde kulüpleriyle görüşme yapacak. Comolli'nin de arkadaşı olan Adebayor'un bireysel danışmanı Dein, golcü yıldızın F.Bahçe'ye gelmek istediğini söyledi...

Fener'den üçlü taarruz!
Fenerbahçe de kolları sıvadı... Sarı- Lacivertli yönetim bu hafta içersinde listelerinde yer alan Chelsea'nin kanat oyuncusu Victor Moses, Başakşehirli Adebayor ve Serdar Aziz için tüm şartları zorlayacak. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da takımda görmeyi istediği 3 futbolcu için kesenin ağzı açılmış durumda.



VİCTOR MOSES'DE SONA GELİNDİ
Moses için Chelsea ile şu ana kadar yapılan görüşmelerde küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Bu oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Sarı- Lacivertliler'in opsiyon hakkını da elinde bulunduracağı belirlendi.



ADEBAYOR DA GELMEK İSTİYOR
Başakşehir'de gitmesine sıcak bakılan Adebayor için de kulübüyle görüşülecek. Comolli'nin yakın arkadaşı olan Adebayor'un bireysel danışmanı Darren Dein golcü yıldızın F.Bahçe'ye gelmek istediğini açıkladı.



SERDAR, YANAL'LA GÖRÜŞTÜ
Serdar Aziz'le ilgili oyuncunun menajeri Haluk Ca Canatar, "Serdar'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu transfer gerçekleşebilir'' dedi.

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