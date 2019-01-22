Fenerbahçe transferde kolları sıvadı... Sarı- Lacivertli yönetim bu hafta içersinde listelerinde yer alan Chelsea'nin kanat oyuncusu Victor Moses, Başakşehirli Adebayor ve Serdar Aziz için tüm şartları zorlayacak. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da takımda görmeyi istediği 3 futbolcu için kesenin ağzı açılmış durumda.
VİCTOR MOSES'DE SONA GELİNDİ
Moses için Chelsea ile şu ana kadar yapılan görüşmelerde küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Bu oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Sarı- Lacivertliler'in opsiyon hakkını da elinde bulunduracağı belirlendi.
ADEBAYOR DA GELMEK İSTİYOR
Başakşehir'de gitmesine sıcak bakılan Adebayor için de kulübüyle görüşülecek. Comolli'nin yakın arkadaşı olan Adebayor'un bireysel danışmanı Darren Dein golcü yıldızın F.Bahçe'ye gelmek istediğini açıkladı.
SERDAR, YANAL'LA GÖRÜŞTÜ
Serdar Aziz'le ilgili oyuncunun menajeri Haluk Ca Canatar, "Serdar'la Ersun Yanal bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu transfer gerçekleşebilir'' dedi.
VİCTOR MOSES'DE SONA GELİNDİ
Moses için Chelsea ile şu ana kadar yapılan görüşmelerde küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Bu oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Sarı- Lacivertliler'in opsiyon hakkını da elinde bulunduracağı belirlendi.
ADEBAYOR DA GELMEK İSTİYOR
Başakşehir'de gitmesine sıcak bakılan Adebayor için de kulübüyle görüşülecek. Comolli'nin yakın arkadaşı olan Adebayor'un bireysel danışmanı Darren Dein golcü yıldızın F.Bahçe'ye gelmek istediğini açıkladı.
SERDAR, YANAL'LA GÖRÜŞTÜ
Serdar Aziz'le ilgili oyuncunun menajeri Haluk Ca Canatar, "Serdar'la Ersun Yanal bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu transfer gerçekleşebilir'' dedi.
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