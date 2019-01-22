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: Bu takım yine dik duracak!

, “F.Bahçe’nin oynadığı oyunun dışında bir şeye sığınmadan dik durması gerekiyor . Biz hep dik duracağız ve çözüm üreteceğiz” dedi.

Bu takım yine dik duracak!
Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3. lig maçından da beraberlikle ayrılan Ersun Yanal karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Bugün Fenerbahçe'nin oynadığı oyunun dışında bir şeye sığınmadan dik durması gerekiyor. Biz hep dik duracağız ve çözüm üreteceğiz. Trabzonspor maçında da gördük, VAR'la ilgili oldukça çelişkili durumlar var. Umarım en kısa sürede bu çelişkilerin olmadığı sistem oturmuş olur" dedi.

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