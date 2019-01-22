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’dan kızdıran sözler: 1 puan iyidir

2 puan kaybedilen maçı sonrası konuşan ’ın , “Bursa’da 1 puan kötü sonuç değil” sözleri tepki çekti.

Dirar’dan kızdıran sözler: 1 puan iyidir
Fenerbahçe'nin 90'da yediği golle 2 puan bıraktığı maçı sonrası açıklamalarda bulunan Nabil Dirar'ın sözleri Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

TARAFTARI KIZDIRDI
Faslı futbolcu, "İlk yarı iyi oynadık ama ikinci yarıda kötüydük. Bursa'dan alınan 1 puan kötü değil. Aslında şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. 2. yarıda hiç iyi bir görüntü sergilemedik." dedi. Bu sözlere taraftarlar, " beraberliğe sevinmez", "Koca F.Bahçe nerelere düştü" ifadeleri ile yanıt verdi.

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