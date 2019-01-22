Dirar’dan kızdıran sözler: 1 puan iyidir

Fenerbahçe'nin 90'da yediği golle 2 puan bıraktığı Bursa maçı sonrası açıklamalarda bulunan Nabil Dirar'ın sözleri Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
TARAFTARI KIZDIRDI
Faslı futbolcu, "İlk yarı iyi oynadık ama ikinci yarıda kötüydük. Bursa'dan alınan 1 puan kötü değil. Aslında şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. 2. yarıda hiç iyi bir görüntü sergilemedik." dedi. Bu sözlere taraftarlar, "Fenerbahçe beraberliğe sevinmez", "Koca F.Bahçe nerelere düştü" ifadeleri ile yanıt verdi.
TARAFTARI KIZDIRDI
Faslı futbolcu, "İlk yarı iyi oynadık ama ikinci yarıda kötüydük. Bursa'dan alınan 1 puan kötü değil. Aslında şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. 2. yarıda hiç iyi bir görüntü sergilemedik." dedi. Bu sözlere taraftarlar, "Fenerbahçe beraberliğe sevinmez", "Koca F.Bahçe nerelere düştü" ifadeleri ile yanıt verdi.
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