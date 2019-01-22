Boluspor - Galatasaray maçı heyecanla bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayağında Boluspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Süper Lig'de aldığı galibiyet zaferiyle kupa maçına mutlu çıkacak. Peki, Boluspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak?

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayağında Bolu'da oynanacak karşılaşma bugün saat 19.45'te başlayacak. Hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği karşılaşma Atv kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.