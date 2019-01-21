Quaresma’dan şok eden talep

Beşiktaş'ta Quaresma depremi... Siyah-Beyazlılar'ın yıldız futbolcusu ailevi problemler yaşadığını ve bu yüzden ülkesinin Porto takımına transfer olmak istediğini yönetime iletti.
TEKLİF BEKLENİYOR
Pepe'nin gidişi sonrası mutsuz olduğu iddia edilen Quaresma'nın ayrılık kararında ısrarcı olduğu öğrenildi. Yönetim, iyi bir teklif gelmesi halinde Q7'nin Porto'ya satışına izin verecek.
TEKLİF BEKLENİYOR
Pepe'nin gidişi sonrası mutsuz olduğu iddia edilen Quaresma'nın ayrılık kararında ısrarcı olduğu öğrenildi. Yönetim, iyi bir teklif gelmesi halinde Q7'nin Porto'ya satışına izin verecek.
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