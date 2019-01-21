Pereira’nın ayağı kırıldı sarı bile çıkmadı

Trabzonspor dün hakem kararlarından çok çekti... Karşılaşmanın ilk yarısında Arda Turan'ın müdahalesiyle yerde kalan Joao Pereira'nın tarak kemiği kırıldı. Bu pozisyondan sonra Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Arda Turan sarı kart bile görmedi.



8 HAFTA OYNAMAYACAK

PEREIRA yine ilk yarıda Başakşehirli Clichy'nin darbesine maruz kaldı. Yıldız oyuncunun yüzü kan içinde kalmasına rağmen hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Tarak kemiği kırılan Pereira, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.