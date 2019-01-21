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Kanarya nefes almak istiyor!

’de sıkıntılı günler geçiren , deplasmanında kazanarak ateş hattından çıkmak istiyor...

Kanarya nefes almak istiyor!
F.Bahçe 'in ikinci yarısını Bursaspor deplasmanında açacak. Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Sarı-Lacivertliler, Bursa'da kazanarak taraftarının yüzünü bu kez güldürmek istiyor. Fenerbahçe'de cezalı olan İslam Slimani ve Eljif Elmas kritik karşılaşmada oynayamayacak. Alper ve Harun da sakatlıkları nedeniyle deplasmanında görev alamayacak. 'da ise Shehu sakat. İki takım bugün 100. kez kapışacak.



BURSA'DA COŞKULU KARŞILAMA!
Fenerbahçe kafilesi dün Bursa'da coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılandı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, futbolculara çiçek verdi. Fenerbahçeli taraftarlar da taraftarlara Bursaspor maçında kazanacaklarının sözünü verdiler.

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