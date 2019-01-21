Dişi Kartal potada farklı kazandı: 94-61 (Yurttan ve dünyadan gündemi)

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş, Kırçiçeği'ni 94-61 mağlup etti. Siyah- Beyazlılar ilk periyodu 25-5 devreyi de 43-25 önde kapattı. 3. periyodu 71-42 önde kapatan Beşiktaş maçtan 94-61 galip ayrıldı. Kartal'da Kelsey Mitchell 24 sayı attı. Diğer sonuçlar şöyle: Botaş-Hatay BŞB: 71- 72, Canik Bld.-İstanbul Üniversitesi: 79-72.



YENİ MALATYASPOR 2 YILDIZI BİTİRECEK

EVKUR Yeni Malatyaspor, İngiltere Premir League temsilcisi Fulham'da forma giyen Fransız on numara Neeskens Kebano ile santrafor Aboubakar Kamara'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Her iki oyuncuyla anlaşma sağlayan yönetimin, İngiliz Fulham kulübüyle görüşmelerini aralıksız olarak sürdürdüğü öğrenildi.



VAKIFBANK, F.BAHÇE'Yİ SET VERMEDEN YENDİ

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, evinde Fenerbahçe Opet'i üstün bir oyundan sonra 3-0 mağlup etti. VakıfBank, rakibini 25-20, 25-23 ve 25- 23'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-Siyahlılar, Fenerbahçe'yle ligde oynadığı son 10 maçı 8'inden galip ayrılmayı bildi.



İSPANYOL RAFAEL NADAL ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Avustralya Açık'ta tek erkeklerde dünya 2 numarası Rafael Nadal çeyrek finale kaldı, tek kadınlarda Angelique Kerber ve Maria Sharapova elendi. Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, Çek Tomas Berdych'i 6-0, 6-1, 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.



MONACO'NUN VİDA ISRARI

Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Vida için Monaco'nun yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Fransız kulübünün yıldız oyuncu için Siyah-Beyazlı kulübe yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.