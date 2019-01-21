Bursaspor - Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor'u konuk oluyor. 20.00'de başlayacak ve Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Bu sezon oynadıkları 17 maç sonucunda 16 puan toplayan Fenerbahçe 17., 21 puanlı Bursaspor ise 11. sırada bulunuyor.









İLK 11'LER

BURSASPOR: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Tunay, Latovlevici, Saivet, Umut Nayir

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado



TAKIMLAR ARASINDA 100. RANDEVU

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 99 maçtan 51'ini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 3 maçı kazanan Fenerbahçe'nin ligde attığı 153 gole, Bursaspor 78 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.



FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Bursaspor karşılaşmasına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Eljif Elmas, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İslam Slimani de zorlu deplasmanda yer almayacak.

Bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de karşılaşmada boy gösteremeyecek. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart görmesi durumunda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Bursaspor'u 2-1 yenmişti.

BURSASPOR EVİNDE 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bursaspor, Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile yaptığı son 9 maçta galip gelemedi. Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi son kez 2008-2009 sezonunda, 20 Mart 2009 tarihinde 2-1'lik sonuçla mağlup eden yeşil-beyazlılar, daha sonraki 9 randevudan 5'inde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.