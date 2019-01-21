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Alanya hasret giderdi

’u Djalma (pen) ve Fernandes’in golleri ile yenen Alanya, 4 maç sonra 3 puanı bir arada gördü.

Alanya hasret giderdi
Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Aytemiz Alanyaspor, evinde konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi. Alanyaspor bu galibiyetle 4 maç aranın ardından kazanmayı başardı. Alanyaspor'da Fenerbahçe'den kiralanan Ozan Tufan da 2. yarıda oyuna dahil oldu. Djalma, Ziya Erdal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 37'de Djalma penaltıyı gole çevirdi. 45+1'de Efe'nin ortasında Junior Fernandes yaptığı vuruşlafarkı 2'ye çıkarttı: 2-0. Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

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