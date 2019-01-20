Yeni Malatyaspor bıraktığı yerden!

SÜPER Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarını mest eden Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci maçına galibiyetle başladı. Malatyaspor, renkdaşı Göztepe'yi 3-2 yenerek 32 puna ulaştı. Erol Bulut'un öğrencileri, Ömer Şişmanoğlu, Donald ve Aleksic'in golleriyle 3 puana ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan sonra galibiyeti taraftarıyla kutladı.
- Spor
- 20.01.2019
- Gazete
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