Ligin ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan ve son olarak Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek tur şansını riske sokan Fenerbahçe, taraftarının üzerindeki kara bulutları kaldırmak için flaş bir transfere imza atmak istiyor. Bu isim Chelsea'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses oldu.
FENERBAHÇE İLE EL SIKIŞTI
Geçtiğimiz sezonlarda Premier Lig'de yıldız gibi parlayan ancak bu sezon 2 maçta toplam sadece 26 dakika forma şansı bulabilen Moses ile Fenerbahçe el sıkıştı. Chelsea ile de pazarlıklar son aşamada.
COMOLLİ YOĞUN MESAİ YAPIYOR
Moses'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler, bu hafta içinde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Comolli'nin bu transfer için yoğun bir mesai yaptığı da gelen haberler arasında.
FENERBAHÇE İLE EL SIKIŞTI
Geçtiğimiz sezonlarda Premier Lig'de yıldız gibi parlayan ancak bu sezon 2 maçta toplam sadece 26 dakika forma şansı bulabilen Moses ile Fenerbahçe el sıkıştı. Chelsea ile de pazarlıklar son aşamada.
COMOLLİ YOĞUN MESAİ YAPIYOR
Moses'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler, bu hafta içinde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Comolli'nin bu transfer için yoğun bir mesai yaptığı da gelen haberler arasında.
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