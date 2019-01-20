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, ile el sıkıştı!

Bu sezon ’de yalnızca 26 dakika şans bulabilen ’nin Nijeryalı kanat oyuncusu , ile el sıkıştı. Chelsea ile pazarlıklar son aşamaya geldi. Satın alma opsiyonlu kiralama her an gerçekleşebilir.

Kadıköy'ün boğası Victor Moses
Ligin ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan ve son olarak Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek tur şansını riske sokan Fenerbahçe, taraftarının üzerindeki kara bulutları kaldırmak için flaş bir e imza atmak istiyor. Bu isim Chelsea'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses oldu.



FENERBAHÇE İLE EL SIKIŞTI
Geçtiğimiz sezonlarda Premier Lig'de yıldız gibi parlayan ancak bu sezon 2 maçta toplam sadece 26 dakika forma şansı bulabilen Moses ile Fenerbahçe el sıkıştı. Chelsea ile de pazarlıklar son aşamada.



COMOLLİ YOĞUN MESAİ YAPIYOR
Moses'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler, bu hafta içinde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Comolli'nin bu transfer için yoğun bir mesai yaptığı da gelen haberler arasında.

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