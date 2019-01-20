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Konya, ’da 3 puanı kaptı

Konya, Erzurum’da 3 puanı kaptı
ATİKER , Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Konuk ekip 45+3. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle öne geçti. Konyaspor, 57'de Volkan Fındıklı'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Golden iki dakika sonra Taylan Antalyalı farkı 1'e indiren golü attı. 66. dakikada köşe vuruşu sonrası ceza sahasının dışında topla buluşan lu Scuk'un vuruşunda, top direkten döndü.

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