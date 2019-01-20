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Houston Elis için indirim yapmıyor

, Elis için 8 milyon ’dan aşağısını kabul etmedi.

Houston Elis için indirim yapmıyor
, FF.Bahçe'nin istediği Elis için açıklama yaptı. Açıklamada "Tekliflere açığız teklifler yeterli değil. Bunu Elis'e söyledik" dendi. F.Bahçe Elis için 6 milyon teklif etmiş ama Hosuton 8 milyon istemişti.

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