Houston Dynamo, FF.Bahçe'nin istediği Elis için açıklama yaptı. Açıklamada "Tekliflere açığız teklifler yeterli değil. Bunu Elis'e söyledik" dendi. F.Bahçe Elis için 6 milyon Euro teklif etmiş ama Hosuton 8 milyon istemişti.
- Spor
- 20.01.2019
- Gazete
Houston Elis için indirim yapmıyor
Houston Dynamo, Elis için 8 milyon Euro’dan aşağısını kabul etmedi.
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