Galatasaray'da santrfor transferi için geri sayım başlarken müjdeli haber Benjamin Tetteh'in ülkesi olan Gana'dan geldi. Gana basını, Sparta Prag'ın G.Saray'ın 7,5 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği ve transferin kısa sürede açıklanacağı yazdı.
MENAJERİ DE 'TAMAM' DEDİ
Benjamin Tetteh'in menajerinin Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğü ve 3+1 yıllık kontrat için anlaşma sağladığı haberin ayrıntıları arasında yer aldı.
19 MAÇTA 9 GOLE İMZA ATTI
Henüz 21 yaşında ve 1.93 boyunda olan Tetteh, Gana futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri ahtta birincisi olarak gösteriliyor. Tetteh, Çek Ligi'nde 19 maçta 9 gol attı.
SPARTA PRAG NE İSTİYORDU!
Haberde Çek kulübünün Tetteh'in G.Saray'dan başka bir takıma transferi durumunda almayı talep ettiği pay hakkında ise bir açıklama yapılmadı. G.Saray ile S.Prag en çok bu meselede ihtilaf etmişti.
MENAJERİ DE 'TAMAM' DEDİ
Benjamin Tetteh'in menajerinin Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğü ve 3+1 yıllık kontrat için anlaşma sağladığı haberin ayrıntıları arasında yer aldı.
19 MAÇTA 9 GOLE İMZA ATTI
Henüz 21 yaşında ve 1.93 boyunda olan Tetteh, Gana futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri ahtta birincisi olarak gösteriliyor. Tetteh, Çek Ligi'nde 19 maçta 9 gol attı.
SPARTA PRAG NE İSTİYORDU!
Haberde Çek kulübünün Tetteh'in G.Saray'dan başka bir takıma transferi durumunda almayı talep ettiği pay hakkında ise bir açıklama yapılmadı. G.Saray ile S.Prag en çok bu meselede ihtilaf etmişti.
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