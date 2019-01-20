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: Başkaları gibi bileklik ve saat satmadık

“2012’de F.Bahçe ve G.Saray’ın yarısı kadar gelirimiz vardı. Başkaları gibi bileklik ve saat satmadık. Gururumuzu ve vakurluğumuzu hiç bırakmadık.” “Maç kaybedince için sevinenler var . Ben çocukken yenildiğimizde hep ağlardım. Hala da için için ağlıyorum. Camia bize sahip çıksın.”

Başkaları gibi bileklik ve saat satmadık
Başkanı Fikret Orman, Ankara'da kongre üyeleriyle bir araya geldi. İşte Orman'ın yaptığı açıklamalar: "2012'de F.Bahçe ve G.Saray'ın yarısı kadar bir gelirimiz vardı. Biz başkaları gibi bileklik ve saat satmadık. Hiçbir zengin Beşiktaşlı'nın kapısını çalmadık. Gururumuzu ve vakurluğumuzu hiçbir zaman bırakmadık."

MAÇ KAYBEDİNCE AĞLIYORUM
"Maç kaybedince Beşiktaş için sevinenler var, Ben yenildiğimizde çoçukken ağlardım. Hala için için ağlıyorum. Camia bu yönetim kuruluna ve bize sahip çıksın. Kimin menfaatini kestiysem teşkilat içine giriyor."



TANINAN BİR MARKAYIZ
"Herkes Türkiye'nin en büyük kulübünün Beşiktaş olduğunu gördü. Dünyada tanınan bir marka olduk. Come to Beşiktaş önemli bir projeydi."

ŞAMPİYON OLACAĞIZ
"Fikstüre baktığımızda 16 maçımız var. Bu kumpastan kurtulursak şampiyon olacağımıza inanıyorum. Her şey moralle ilgili. Bunu beraber yapacağız."

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