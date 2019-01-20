da kongre üyeleriylebir araya geldi.İşte'ın yaptığıaçıklamalar: "'deve'ınyarısı kadar bir gelirimizvardı. Biz başkalarıgibi bileklik ve saatsatmadık. Hiçbir zengin'nın kapısınıçalmadık. Gururumuzuve vakurluğumuzu hiçbirzaman bırakmadık."kaybedince Beşiktaş için sevinenler var, Ben yenildiğimizde çoçukken ağlardım. Hala için için ağlıyorum. Camia bu yönetim kuruluna ve bize sahip çıksın. Kimin menfaatini kestiysem teşkilat içine giriyor."Türkiye'nin en büyük kulübünün Beşiktaş olduğunu gördü. Dünyada tanınan bir marka olduk. Come to Beşiktaş önemli bir projeydi."baktığımızda16 maçımızvar. Bukumpastan kurtulursakşampiyon olacağımızainanıyorum. Herşey moralle ilgili. Bunuberaber yapacağız."