All-Star heyecanı bugün yaşanacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Basketbolun yıldızlarının sahne alacağı Tahincioğlu All-Star 2019 bugün gerçekleştirilecek. Organizasyon saat 14.00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda start alacak. Asya ile Avrupa karmasının maçı ise saat 16.30'da başlayacak. Maçı kadın hakemler Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk ve Sinem Tetik yönetecek. Edis de mini konser verecek.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ'I SET VERMEDEN GEÇTİ
Voleybolda Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 14. haftasındaki derbide Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Eczacıbaşı ise Beylikdüzü'nü 3-1'le geçti. Efeler Ligi'nde alınan sonuçlar ise şöyle: Halkbank- G.Saray: 3-0, Kula Bld-İnegöl Bld: 1-3, Maliye Piyango-F.Bahçe: 3-2, Arkas -Arhavi Bld: 3-0, Tokat Bld-İkbal Afyon Bld: 3-0.
ALANYASPOR EVİNDE SİVASSPOR'U AĞIRLIYOR
SPOR Toto Süper Lig'de bugün Trabzonspor- Medipol Başakşehir maçı dışında bir maç daha oynanacak. Sezonun ilk yarısında 18 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadedeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Sezonun ilk yarısındaki maçı Sivasspor tek golle kazanmıştı.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ'I SET VERMEDEN GEÇTİ
Voleybolda Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 14. haftasındaki derbide Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Eczacıbaşı ise Beylikdüzü'nü 3-1'le geçti. Efeler Ligi'nde alınan sonuçlar ise şöyle: Halkbank- G.Saray: 3-0, Kula Bld-İnegöl Bld: 1-3, Maliye Piyango-F.Bahçe: 3-2, Arkas -Arhavi Bld: 3-0, Tokat Bld-İkbal Afyon Bld: 3-0.
ALANYASPOR EVİNDE SİVASSPOR'U AĞIRLIYOR
SPOR Toto Süper Lig'de bugün Trabzonspor- Medipol Başakşehir maçı dışında bir maç daha oynanacak. Sezonun ilk yarısında 18 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadedeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Sezonun ilk yarısındaki maçı Sivasspor tek golle kazanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.