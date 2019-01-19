Taraftarlardan Burak Yılmaz’a büyük tepki

Burak Yılmaz, 11 yıl aradan sonra Siyah- Beyazlı forma ile ilk maçına dün Akhisar'da çıktı. Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi ısınma sırasında Burak hariç ilk 11'de oynayan tüm oyuncuları tribüne çağırdı.
UZUN SÜRE ISLIKLADILAR
Akhisarspor maçında top Burak Yılmaz'ın ayağına geldiğinde ıslıklı protestoda bulunan Beşiktaş taraftarı ayrıca uzun süre "Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz." şeklinde tezahüratta bulundu.
UZUN SÜRE ISLIKLADILAR
Akhisarspor maçında top Burak Yılmaz'ın ayağına geldiğinde ıslıklı protestoda bulunan Beşiktaş taraftarı ayrıca uzun süre "Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz." şeklinde tezahüratta bulundu.
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