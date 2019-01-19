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Taraftarlardan ’a büyük tepki

11 yıl sonra formasını giyen Burak’ı Siyah-Beyazlı taraftarlar ilk maçında protesto etti.

Taraftarlardan Burak Yılmaz’a büyük tepki
, 11 yıl aradan sonra Siyah- Beyazlı forma ile ilk maçına dün Akhisar'da çıktı. lı taraftarlar, maç öncesi ısınma sırasında Burak hariç ilk 11'de oynayan tüm oyuncuları tribüne çağırdı.

UZUN SÜRE ISLIKLADILAR
Akhisarspor maçında top Burak Yılmaz'ın ayağına geldiğinde ıslıklı protestoda bulunan Beşiktaş taraftarı ayrıca uzun süre "Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz." şeklinde tezahüratta bulundu.

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