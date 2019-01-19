Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Bugün kazanmak önemliydi. İyi başlangıç moral açısından önemliydi. Bunu başardık. 3 puanı hak ettik. Hatalarımız da vardı. Her maç final diyoruz ama daha yolun başındayız. Erzurum maçını düşüneceğiz artık" dedi. Güneş, öğrencilerin yarı yıl tatili için "Umarım tatilleri iyi geçer. Öğrenciyken biz de tatili severdik" ifadesini kullandı.
- Spor
- 19.01.2019
- Gazete
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