Bugünkü
Takvim

: Bu ligde her maçımız final

, Akhisar galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bu ligde her maçımız final
Beşiktaş Teknik Direktörü , maç sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Bugün kazanmak önemliydi. İyi başlangıç moral açısından önemliydi. Bunu başardık. 3 puanı hak ettik. Hatalarımız da vardı. Her maç final diyoruz ama daha yolun başındayız. Erzurum maçını düşüneceğiz artık" dedi. Güneş, öğrencilerin yarı yıl tatili için "Umarım tatilleri iyi geçer. Öğrenciyken biz de tatili severdik" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriŞenol Güneş: Bu ligde her maçımız final
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar