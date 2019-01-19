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Semih yuvaya döndü
Geçtiğimiz sezon 'dan Çekya ekibi Sparta Prag'a olan Semih Kaya Galatasaray'a geri döndü. Sarı- Kırmızılı takımın, 27 yaşındaki savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığı belirtildi. Galatasaray için dün sağlık kontrolünden geçen Semih Kaya sonrasında Florya'ya giderek Fatih Terim ile görüştü.

İKİNCİ STOPER
Transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray'da, Marcao'nun ardından Semih'in takıma dahil olmasıyla beraber stoper sayısı da artmış oldu. Ozan Kabak takımdan ayrılmıştı.

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