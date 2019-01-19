Galatasaray - MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. İkinci yarıda evinde oynayacağı ilk maçına forvetsiz çıkacak Galatasaray, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Belhanda, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Sinan Gümüş

Ankatagücü: Altay, Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay

96. RANDEVU

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 96. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 60-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 196 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 82 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, MKE Ankaragücü maçı sonrası kulübede yer alabilecek. Ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, 8 resmi karşılaşmada takımının başında bulunamadı.

MKE Ankaragücü müsabakasıyla 9. kez yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek tecrübeli teknik adamın cezası, Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile oynanacak müsabakayla sona erecek. Fatih Terim, ligin 19. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe müsabakasında takımının başında görev yapabilecek.

ASLAN'IN BİLEĞİ EVİNDE 28 MAÇTIR BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 28 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 28 lig maçının 23'ünü kazanıp, 5'inde berabere kaldı.

MARCAO VE EMRE'NİN İLK HEYECANI

Sarı-kırmızılı kulüp, devre arası transfer döneminde Portekiz temsilcisi Chaves'ten 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcao ile Bursaspor'un yolları ayırdığı 23 yaşındaki sol bek Emre'yi kadrosuna katmıştı. Yeni transferler Marcos de Nascimento Teixeira (Marcao) ve Emre Taşdemir ilk kez bir maçın kadrosunda yer alacak.