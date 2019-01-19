Eljif’in yerinde Ekici forma giyecek

Ümraniyespor ile oynanan kupa maçının 47. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Eljif Elmas, Bursa deplasmanında oynamayacak.
YANAL 'HAZIR OL' DEDİ
Yanal, Eljif'in yerine oynatmayı planladığı Mehmet Ekici'ye "Hazır ol" komutunu verdi. Ekici'nin formu ise umut verdi Ön libero mevkisi ise Jailson'a emanet.
YANAL 'HAZIR OL' DEDİ
Yanal, Eljif'in yerine oynatmayı planladığı Mehmet Ekici'ye "Hazır ol" komutunu verdi. Ekici'nin formu ise umut verdi Ön libero mevkisi ise Jailson'a emanet.
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