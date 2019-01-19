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için bir kez daha

Kısa bir süre önce için ’in kapısını çalan ve ‘ret’ cevabı alan F.Bahçe , golcü için yeniden harekete geçti. Yönetim bu i bitirmekte kararlı...

Adebayor için bir kez daha
Fenerbahçe'nin Adebayor aşkı yeniden alevlendi... Slimani'den memmun olmayan ve forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, kısa bir süre önce 34 yaşındaki golcü için 'in kapısını çalmış ancak 'ret' yanıtı almıştı. yönetimi, ara in bitimine 2 hafta kala için Başakşehir'in kapısını bir kez daha çaldı.



ADEBAYOR SICAK BAKIYOR
F.Bahçe'nin 2020 yılılnda sözleşmesi bitecek olan forvet için Başakşehir'e 1 milyon Euro teklif ettiği ve beklemeye geçtiği öğrenildi. Başakşehir'de ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertli takıma gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi de Adebayor'un transferini bitirmekte kararlı.

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