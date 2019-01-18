Sezonun ilk yarısında Çekya ekibi Sparta Prag'da 12 maça çıkan tecrübeli stoper 6 aylığına kiralandı. Semih Kaya 5 ay için Galatasaray'dan 700 Bin Euro alacak. Kiralama bedeli ise yok.

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A Spor'un haberine göre; Galatasaray, Sparta Prag'dan eski stoperi Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray Semih Kaya ile birlikte Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından üçüncü transferini yapmış oldu.

27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenildi. Galatasaray, Semih Kaya'yı geçtiğimiz sezon başında Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a 2 milyon euro bonservis bedeliyle satmıştı.