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  • 18.01.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 17:07

Son dakika: yeniden 'da!

Son dakika haberine göre, 'ın eski stoperi yeniden Galatasaray'da! Galatasaray eski futbolcusu Semih Kaya'yı yeniden renklerine bağladı. Semih, Sparta Prag'dan 6 aylığına kiralandı.

Semih Kaya yeniden Galatasaray'da!

Sezonun ilk yarısında Çekya ekibi Sparta Prag'da 12 maça çıkan tecrübeli stoper 6 aylığına kiralandı. 5 ay için 'dan 700 Bin Euro alacak. Kiralama bedeli ise yok.

YUVAYA DÖNÜŞ

A Spor'un haberine göre; Galatasaray, Sparta Prag'dan eski stoperi Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray Semih Kaya ile birlikte Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından üçüncü transferini yapmış oldu.

27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenildi. Galatasaray, Semih Kaya'yı geçtiğimiz sezon başında Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a 2 milyon euro bonservis bedeliyle satmıştı.

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