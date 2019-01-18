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'den Mata & Silva bombası

F.Bahçe orta saha için M.United'lı Mata ve ’dan Silva’ya yöneldi. Mata’nın düşük bir rakamla alınması, Silva’nın da kiralanması planlanıyor.

Mata & Silva bombası
F.Bahçe büyük oynuyor. Sarı-Lacivertliler, İngilizler'in dev kulübü Manchester United'da forma giyen 31 yaşındaki 10 numara Juan Mata ve Leicester'dan Silva için harekete geçti.



COMOLLI GÖRÜŞTÜ
F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin İngiltere'de Mata'nın menajeriyle temasa geçtiği ve tecrübeli oyuncunun şartlarını sorduğu bildirildi.

41 KEZ MİLLİ OLDU
Comolli ile Mata'nın menajerinin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği ve transferin bu görüşmeye göre şekilleneceği öğrenildi. 41 kez İspanya Milli Takım formasını giyen 'nın Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.



5 GOL VE 2 ASİST
Mata bu sezon 21 maçta forma giydi. 5 gol atarken 2 de asiste imza attı. 2. hedef olarak 'da forma giyen Adrien Silva'yı istiyor. Portekizli futbolcuyu kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler İngiliz kulübüne teklifte bulunacak.

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