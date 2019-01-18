Aynı tas aynı hamam

F.Bahçe kupada da tat vermiyor. Sarı- Lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Ümraniye'ye deplasmanda 1-0 yenildi. Böylece rövanş maçına riskli bir skorla çıkmak zorunda kaldı. 21. dakikada kullanılan köşe vuruşunun devamında Lenadrinho'nun şık plasesinde top az farkla dışarı gitti.
ŞENER'İN ŞUTU DİREKTE PATLADI
MAÇIN 39. dakikasında Benzia'nın vuruşunda Ümraniye defansı topu çizgiden çıkardı. 41'de Şener'in şutu direkten döndü. 2. yarının 47. dakikasında Eljif Elmas kırmızı kart görünce F.Bahçe maçta 10 kişi kaldı.
YASİR F.BAHÇE'Yİ ŞOKA UĞRATTI
2. yarının 49. dakikasında Emircan'ın vuruşunu Volkan çıkardı. 82'de Yasir'in şutunda top Skretel'e çarparak ağlara gitti: 1-0. Ümraniye uzatmada Emircan'la 1 gol daha buldu. Ama VAR bu golü iptal etti.
ŞENER'İN ŞUTU DİREKTE PATLADI
MAÇIN 39. dakikasında Benzia'nın vuruşunda Ümraniye defansı topu çizgiden çıkardı. 41'de Şener'in şutu direkten döndü. 2. yarının 47. dakikasında Eljif Elmas kırmızı kart görünce F.Bahçe maçta 10 kişi kaldı.
YASİR F.BAHÇE'Yİ ŞOKA UĞRATTI
2. yarının 49. dakikasında Emircan'ın vuruşunu Volkan çıkardı. 82'de Yasir'in şutunda top Skretel'e çarparak ağlara gitti: 1-0. Ümraniye uzatmada Emircan'la 1 gol daha buldu. Ama VAR bu golü iptal etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.