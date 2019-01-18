Ahkisarspor - Beşiktaş | CANLI

Akhisarspor - Beşiktaş karşılaşması 2. devrenin ilk maçı olsa da her iki takım açısından oldukça büyük bir önem taşıyor ve her iki takım da maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU!

Beşiktaş XI: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner Erkin, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz



Ligin ilk devresini 26 puanla lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde kapatan siyah beyazlılar için her maç final niteliğinde. UEFA Avrupa Ligi'nden elenen, 1 yıl cezalı olduğu için Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almayan Beşiktaş, şampiyon olabilmek için ikinci devrede olağanüstü bir performans göstermek zorunda. Sıralamada 7'nci durumda olan siyah beyazlıların işi bir hayli zor görünse de başta yönetim olmak üzere teknik direktör Şenol Güneş'in de inancı üst seviyede. İlk devrede en büyük sorun olan santrfor problemini Burak Yılmaz'ı transfer ederek çözen siyah beyazlılar, Pepe'nin yerine de Isimat Mirin'i alarak kadrosunu güçlendirdi. Akhisar maçı ile başlayacak 2. devrede uzun bir galibiyet serisi yakalanması halinde şampiyonluk şansının çok yükseleceğine inanan yönetim ve teknik heyet, artık tüm işin futbolcularda olduğunu düşünüyor.



Akhisarspor ise Beşiktaş karşısında galip gelerek düşme hattından uzaklaşmak amacında. 17 puanla ligin 15'inci sırasında yer alan Akhisarspor, düşme hattının sadece bir basamak üstünde yer alıyor ve alacağı her puana şiddetle ihtiyacı var. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasına rağmen son iki haftaya kadar düşme hattının hemen üstünde yer alan Ege temsilcisi bu sezon ilk devre de genelde düşme hattında yer aldı. 15'inci haftada Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek düşme hattının hemen üstüne çıkan yeşil siyahlılar ilk devreyi de 15'inci sırada tamamladı.