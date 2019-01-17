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Volkan kalesini devralıyor

F.Bahçe’de ’in sakatlanması sonrası ’in kaleyi devralması kesinleşti. Kaptan bugünkü Ümraniye maçı ile formasına kavuşacak.

Volkan kalesini devralıyor
ZİRAAT 'nda bugün Ümraniyespor'a konuk olacak olan 'de kaleci 'in diz bağlarında ödem ve gerilme tespit edildi. Bir süre sahalardan uzak kalması beklenen Harun, Ümraniye maçında sahadaki yerini alamayacak.

KAPTAN DÖNÜYOR...
Harun'un sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de Ümraniye maçında kalede kaptan Volkan Demirel'in olması kesinleşti. Sezonun ilk yarısındaki maçı sonrası kadro dışı bırakılan ve devre arasında affedilen Volkan, böylelikle uzun bir süre sonra bir resmi maçta Fenerbahçe'nin kalesini koruyacak. Volkan'ın yedeği ise Berke Özer olacak.

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