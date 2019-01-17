Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor'u 2-1 yendi. Bordo-Mavililer böylelikle Balıkesir'de 23 Ocak'ta oynananacak rövanş maçı öncesi çeyrek final bileti için önemli bir avantaj elde etti.
45+1'DE SAHNE EKUBAN'IN
32'de Rodallega topu ceza sahasına iyi taşıdı ancak kaleci Atilla gole izin vermedi. 45+1'de Abdülkadir'in pasında ceza sahasında giren Ekuban Trabzon'u öne geçirdi: 1-0.
SON SÖZ RODALLEGA'DAN
Balıkesir 48'de Nizamettin'in ceza sahası dışından attığı şık golle skoru eşitledi: 1-1. 63'te Pereira'nın ortasında Rodallega, maçın sonucun tayin etti: 2-1.
EN İYİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUM
Trabzon'un Balıkesir karşısında ilk golünü kaydeden Ekuban, "Her zaman en iyisini yapmak için çalışıyorum. Geçen sezon iki ciddi sakatlık yaşadım ve bu sezon kendimi toparladım. Daha iyi olmaya çalışacağım" dedi.
45+1'DE SAHNE EKUBAN'IN
32'de Rodallega topu ceza sahasına iyi taşıdı ancak kaleci Atilla gole izin vermedi. 45+1'de Abdülkadir'in pasında ceza sahasında giren Ekuban Trabzon'u öne geçirdi: 1-0.
SON SÖZ RODALLEGA'DAN
Balıkesir 48'de Nizamettin'in ceza sahası dışından attığı şık golle skoru eşitledi: 1-1. 63'te Pereira'nın ortasında Rodallega, maçın sonucun tayin etti: 2-1.
EN İYİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUM
Trabzon'un Balıkesir karşısında ilk golünü kaydeden Ekuban, "Her zaman en iyisini yapmak için çalışıyorum. Geçen sezon iki ciddi sakatlık yaşadım ve bu sezon kendimi toparladım. Daha iyi olmaya çalışacağım" dedi.
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