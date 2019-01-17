G.SARAY, uzun süredir yollarını ayırmak için uğraştığı Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Tarık, 2014- 2015 sezonunun başında 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Eskişehirspor'dan transfer edilmişti.
GOLÜ VE ASİSTİ YOK
Çamdal, G.Saray'da geçirdiği 4.5 sezonda toplam 20 Spor Toto Süper Lig, 17 Ziraat Türkiye Kupası ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 42 resmi müsabakada görev aldı. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile gol atamazken, asist de yapamadı. Çamdal 42 müsabakanın 32'sinde ise ilk 11'de forma giydi. Tecrübeli oyuncu Sarı-Kırmızılılar'dan 4.5 yılda 25 milyon 828 bin 160 TL kazandı. Tarık Çamdal'ın G.Saray'a maliyeti ise 39 milyon TL.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
Cüneyt Çakır, Telekom'da Tarık'tan daha fazla maça çıktı.
Tarık Çamdal artık FB TV'de yorumculuk yapar.
G.Saray Tarık'ı göndererek yılın hamlesini yaptı.
Tarık Çamdal'dan kurtulduk çok şükür!
992 GÜNDÜR KAYIP!
TARIK Çamdal, Süper Lig'de 29 Nisan 2016'dan bu yana (992 gündür) maça çıkmadı. Yokları oynadı ama servet kazandı.
GOLÜ VE ASİSTİ YOK
Çamdal, G.Saray'da geçirdiği 4.5 sezonda toplam 20 Spor Toto Süper Lig, 17 Ziraat Türkiye Kupası ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 42 resmi müsabakada görev aldı. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile gol atamazken, asist de yapamadı. Çamdal 42 müsabakanın 32'sinde ise ilk 11'de forma giydi. Tecrübeli oyuncu Sarı-Kırmızılılar'dan 4.5 yılda 25 milyon 828 bin 160 TL kazandı. Tarık Çamdal'ın G.Saray'a maliyeti ise 39 milyon TL.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
Cüneyt Çakır, Telekom'da Tarık'tan daha fazla maça çıktı.
Tarık Çamdal artık FB TV'de yorumculuk yapar.
G.Saray Tarık'ı göndererek yılın hamlesini yaptı.
Tarık Çamdal'dan kurtulduk çok şükür!
992 GÜNDÜR KAYIP!
TARIK Çamdal, Süper Lig'de 29 Nisan 2016'dan bu yana (992 gündür) maça çıkmadı. Yokları oynadı ama servet kazandı.
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