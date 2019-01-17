Ümraniyespor - Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a konuk oluyor. 20.30'da başlayacak ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcıları Samet Çiçek ve Mustafa Savranlar.
Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1461 Trabzon'u elerken Fenerbahçe, Giresunspor'u saf dışı bırakmıştı.
İLK 11'LER
ÜMRANİYESPOR: Burak, Serkan, Timur, Vasilogiannis, Alaaddin, Bahadır, Appindangoye, Yasir, Merthan, Emircan, Leandrinho.
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Sadık, İsmail Köybaşı; Jailson, Elif Elmas, Dirar, Benzia, Valbuena, Slimani
Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1461 Trabzon'u elerken Fenerbahçe, Giresunspor'u saf dışı bırakmıştı.
Müsbaka ATV ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanacak.
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