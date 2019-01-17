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  • 17.01.2019 19:39
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 19:55

Ümraniyespor - Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a konuk oluyor. 20.30'da başlayacak ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcıları Samet Çiçek ve Mustafa Savranlar.

Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1461 Trabzon'u elerken Fenerbahçe, Giresunspor'u saf dışı bırakmıştı.

İLK 11'LER

ÜMRANİYESPOR: Burak, Serkan, Timur, Vasilogiannis, Alaaddin, Bahadır, Appindangoye, Yasir, Merthan, Emircan, Leandrinho.

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Sadık, İsmail Köybaşı; Jailson, Elif Elmas, Dirar, Benzia, Valbuena, Slimani

Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1461 Trabzon'u elerken Fenerbahçe, Giresunspor'u saf dışı bırakmıştı.

Müsbaka ATV ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanacak.

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